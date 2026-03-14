Avellino Ballardini | Entella squadra solida e concreta Dovremo essere chiari nel gioco

I Lupi di Avellino si preparano ad affrontare la Virtus Entella domenica 15 marzo alle ore 15 allo stadio “Enrico Sannazzari” di Chiavari, dopo aver vinto contro il Padova. Ballardini ha descritto la squadra avversaria come solida e concreta, sottolineando l'importanza di giocare in modo chiaro e deciso durante la partita.

Reduci dalla vittoria contro il Padova, i Lupi sono pronti a sfidare la Virtus Entella domenica 15 marzo, alle ore 15, allo stadio “Enrico Sannazzari” di Chiavari. Nel corso della consueta conferenza stampa pre gara, mister Davide Ballardini ha parlato così della Virtus Entella: “È una squadra solida, molto concreta in casa. Sono ben organizzati, giocano sfruttando bene le qualità dei giocatori”. Interpellato su Enrici e Le Borgne, il tecnico ha dichiarato: “Enrici sta bene ma abbiamo quattro difensori centrali quindi la scelta la facciamo di volta in volta. Enrici è un ragazzo meraviglioso con qualità fisica e di personalità. Per me non è importante il singolo giocatore ma l'intera squadra”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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