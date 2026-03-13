Oggi a Roma si svolge l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, scomparsa all’età di 76 anni. La famiglia della conduttrice riceve l’affetto della città, mentre domani si terranno i funerali presso la Chiesa degli Artisti. La Capitale si stringe attorno ai familiari in questa giornata di commozione. L’articolo è stato pubblicato su Novella 2000.

La Capitale si stringe attorno alla famiglia della conduttrice scomparsa a 76 anni: domani i funerali alla Chiesa degli Artisti. La Capitale si stringe attorno alla famiglia della conduttrice scomparsa a 76 anni: domani i funerali alla Chiesa degli Artisti Roma si prepara a rendere l’ultimo omaggio a una delle icone più amate del piccolo schermo, Enrica Bonaccorti, che si è spenta ieri all’età di 76 anni. Da questa mattina, la camera ardente accoglierà i cittadini che desiderano onorare la memoria di una donna che ha scritto pagine fondamentali della televisione italiana. La conduttrice combatteva con coraggio contro un tumore al pancreas che i medici le avevano diagnosticato verso la metà del 2025. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Enrica Bonaccorti: oggi l'ultimo saluto a Roma, domani i funerali

