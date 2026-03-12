Roma l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti | la dedica di Renato Zero sul palco

A Roma si è svolto l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni a causa di un tumore al pancreas. La giornalista aveva condiviso pubblicamente la sua malattia negli ultimi mesi, affrontandola con lucidità e dignità. Durante l’evento, Renato Zero ha dedicato alcune parole sul palco in suo ricordo. La salma è stata accompagnata da amici e colleghi.

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni a seguito di un tumore al pancreas, malattia che aveva raccontato pubblicamente negli ultimi mesi con lucidità e grande dignità. Autrice, conduttrice radiofonica e volto storico della televisione, Bonaccorti ha attraversato oltre quarant’anni di spettacolo italiano, passando dal teatro alla radio fino ai programmi televisivi più popolari. Negli ultimi giorni, a colpire l’opinione pubblica è stato anche un gesto carico di memoria e affetto: la dedica che Renato Zero le aveva rivolto dal palco durante una delle tappe romane del suo tour. Un abbraccio pubblico che oggi assume il valore di un ultimo saluto simbolico tra due figure che si erano conosciute giovanissime nella Roma degli anni Settanta. 🔗 Leggi su Funweek.it

Articoli correlati

Leggi anche: Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica speciale

Leggi anche: Renato Zero scende dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti. Il video commovente

Renato Zero abbraccia Enrica Bonaccorti - L’ OraZero in tour

Una raccolta di contenuti su Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti, come è morta: le ultime ore e l'ultimo abbraccio della famigliaEnrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. Lo apprende l'Adnkrons. La conduttrice televisiva combatteva da tempo contro un tumore al pancreas. Tra gli anni '80 e '90 è stata il volto di molte ... leggo.it

Lutto nella TV Italiana, è morta Enrica BonaccortiÈ morta a Roma a 76 anni Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana tra Rai e Mediaset. Combattiva contro un tumore al pancreas. blogsicilia.it