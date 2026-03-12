Caterina Balivo ha condiviso un momento emotivamente intenso ricordando Enrica Bonaccorti, svelando un dettaglio su quanto le sarebbe stato fatto poco prima della sua morte. La giornalista ha parlato in lacrime, lasciando trasparire l’impatto di quella testimonianza. La notizia della scomparsa di Bonaccorti, avvenuta oggi a 76 anni, ha suscitato commozione tra il pubblico, che ha vissuto un momento di forte partecipazione.

News Tv, la notizia scuote la tv italiana: Enrica Bonaccorti è morta oggi a 76 anni. Un addio che lascia il pubblico con quel classico nodo in gola (e sì, anche chi dice di non commuoversi davanti alla televisione oggi fa fatica a mantenere il contegno). Attrice, autrice, conduttrice e paroliera: la Bonaccorti è stata una presenza costante, di quelle che entrano in casa con naturalezza e poi restano nella memoria. E proprio per questo, il racconto delle sue ultime ore ha colpito ancora di più. A ricordarla con un tributo particolarmente intenso è stata La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 guidato da Caterina Balivo. Tra testimonianze e collegamenti, la puntata si è trasformata in un piccolo “album” di ricordi condivisi, con momenti davvero difficili da guardare senza emozionarsi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Cosa le hanno fatto poco prima di morire, ho saputo che…”. Caterina Balivo choc su Enrica Bonaccorti, lo rivela in lacrime (VIDEO)

