Antonella Clerici l’addio a Enrica Bonaccorti è da brividi

Oggi si è appresa della scomparsa di Enrica Bonaccorti, avvenuta questa mattina, evento che ha sconvolto il mondo della televisione italiana. La notizia ha suscitato reazioni di sorpresa e tristezza tra colleghi e addetti ai lavori, mentre il suo nome rimarrà nella memoria di chi l’ha seguito nel corso degli anni.

La morte di Enrica Bonaccorti, arrivata nella mattinata di oggi, ha attraversato il mondo della televisione italiana lasciando dietro di sé un senso diffuso di incredulità. La notizia era nell’aria da tempo, perché della sua malattia si sapeva, ma l’idea che tutto potesse precipitare così in fretta ha comunque colpito pubblico e colleghi. Tra i volti che hanno scelto di ricordarla in diretta c’è stata Antonella Clerici, che ha aperto la sua giornata televisiva con un omaggio misurato, essenziale e proprio per questo ancora più forte. Il suo ricordo si è distinto subito dagli altri per un dettaglio non secondario: nessuna retorica, nessun legame inventato, nessuna amicizia ostentata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Le reazioni alla morte di Enrica Bonaccorti | Antonella Elia: «La mia "dolce Enrica" è volata in cielo». Simona Ventura: «Il tuo coraggio resterà un esempio». Yvonne Sciò: «Anima pulita»«Cara Enrica giusto un mese fa eri da noi con la reunion di "Non è la Rai" e con Giancarlo, tuo figlio televisivo.

