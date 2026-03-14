Enrica Bonaccorti i funerali alla Chiesa degli Artisti | le foto di amici e colleghi accorsi per l’ultimo saluto

Questo pomeriggio a Roma, alla Chiesa degli Artisti, si sono svolti i funerali di Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni a causa di un tumore al pancreas. Numerosi amici e colleghi sono arrivati per rendere l’ultimo saluto, contribuendo a un momento di commozione e ricordo. Le immagini mostrano volti noti e persone vicine, riunite in questa occasione di addio.

Home > Spettacoli > Si sono tenuti questo pomeriggio a Roma, alla Chiesa degli Artisti, i funerali di Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni in seguito a un tumore al pancreas. Centinaia le persone presenti in piazza del popolo, tanti gli amici e colleghi accorsi per l’ultimo saluto. Ecco alcune delle foto della giornata. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Enrica Bonaccorti, i funerali alla Chiesa degli Artisti: le foto di amici e colleghi accorsi per l’ultimo saluto Articoli correlati Leggi anche: I funerali di Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli Artisti a Roma: l’ultimo saluto alla conduttrice stroncata a 76 anni da un tumore Leggi anche: Enrica Bonaccorti: sabato i funerali nella Chiesa degli artisti di Roma Contenuti e approfondimenti su Enrica Bonaccorti Temi più discussi: Enrica Bonaccorti, oggi la camera ardente della conduttrice: dove e quando i funerali; Enrica Bonaccorti, oggi apre camera ardente: funerali sabato a Roma; Enrica Bonaccorti, l'eredità e il testamento durante la malattia: l'ultimo desiderio e il ruolo della figlia Verdiana; È morta Enrica Bonaccorti, sabato i funerali a Roma. Enrica Bonaccorti, i funerali a Roma: la salma entra in Chiesa sulle note di Modugno. Renato Zero: «Sorella, amica, complice»Fiori bianchi e pianoforte a coda pronto all'interno della Chiesa di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, per i funerali ... ilmessaggero.it Addio a Enrica Bonaccorti: i funerali nella Chiesa degli Artisti a Roma - La direttaPersone comuni e personaggi del mondo dello spettacolo si sono riuniti per dare l'ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, conduttrice e volto noto della tv italiana scomparsa a 76 anni a causa di un tumore ... repubblica.it Alba Parietti ricorda Enrica Bonaccorti come una persona che, nella malattia, ha aperto il suo cuore agli altri per diffondere amore e positività #enricabonaccorti #tumore #warrior #albaparietti #eleonoragiorgi - facebook.com facebook Enrica Bonaccorti: si apre il capitolo dell'eredità. Le case a Roma e all'Argentario x.com