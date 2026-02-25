Sanremo sfregio a Vessicchio | se ne sono accorti tutti!

Il Festival di Sanremo rende omaggio a uno dei volti più iconici della sua storia recente. Nel corso della serata, il palco del Teatro Ariston ha ospitato un momento di ricordo dedicato a Beppe Vessicchio, figura storica della manifestazione e per anni presenza costante sul podio dell’orchestra. Un tributo accompagnato da immagini d’archivio e da un lungo applauso del pubblico in sala, che ha riportato simbolicamente il maestro al centro della scena. La scelta di dedicare uno spazio al direttore d’orchestra ha acceso l’emozione del pubblico, riattivando un legame profondo tra l’artista e la kermesse musicale più seguita d’Italia. Per molti spettatori, il nome di Vessicchio è indissolubilmente legato alla storia recente del Festival, diventando parte integrante dell’immaginario collettivo legato alla manifestazione. Leggi anche: “La mia farfalla.”. Sanremo, Laura Pausini lo ha detto così: tutti a bocca aperta L’omaggio del Festival di Sanremo a Beppe Vessicchio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Grande Fratello, chi figuraccia Simona Ventura! Se ne sono accorti tuttiIl ritorno di Simona Ventura al Grande Fratello ha suscitato molte reazioni, con alcuni commentatori che non hanno risparmiato critiche.

Grande Fratello, scivolone Simona Ventura: alla finale se ne sono accorti tuttiIl grande ritorno in prima serata, il palco familiare e le luci del prime time promettevano una serata da ricordare.

È morto Peppe Vessicchio, la storia del maestro gentile. A cura di Paolo Mura