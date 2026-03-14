Enrica Bonaccorti a Roma i funerali della celebre conduttrice – La diretta

A Roma si sono svolti i funerali di Enrica Bonaccorti, celebre conduttrice italiana, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Centinaia di persone hanno partecipato all’evento per rendere omaggio alla giornalista, scomparsa a 76 anni a causa di un tumore al pancreas. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio, con la presenza di familiari e amici.

Centinaia di persone sono accorse a Piazza del Popolo alla Chiesa degli Artisti, per i funerali di Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni in seguito a un tumore al pancreas. Ieri la camera ardente. Funerali Enrica Bonaccorti Inizio diretta: 140326 15:30 Fine diretta: 140326 23:00 16:02 140326 Mons. Staglianò: "Ha dato voce all'invisibile e ha seminato amore" “Enrica, con la sua scrittura, ha sempre cercato di dare voce all’invisibile. Oggi è lei stessa a diventare invisibile ai nostri occhi. Ma proprio per questo, come ci suggerisce la poesia, possiamo incontrarla in un modo nuovo: nelle sue parole che restano, nell’amore che ha seminato, nella bellezza che ci ha donato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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