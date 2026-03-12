La giornalista informa che i funerali di Enrica Bonaccorti si terranno in una chiesa di Roma. La conduttrice televisiva, nota per la sua lunga carriera tra tv, teatro e radio, è deceduta di recente. La notizia ha subito suscitato molto interesse tra i fan e il mondo dello spettacolo italiano. La cerimonia funebre è programmata per domani alle ore 15.

La morte di Enrica Bonaccorti ha colpito il mondo dello spettacolo italiano e, soprattutto, il pubblico che l’ha seguita per decenni tra televisione, teatro e radio. La conduttrice e attrice si è spenta a 76 anni in una clinica romana, dopo il peggioramento del cancro al pancreas con cui lottava da tempo. La notizia si è diffusa rapidamente, mentre colleghi e spettatori hanno iniziato a condividere ricordi e messaggi di affetto. Ciao Enrica 🖤 pic.twitter.comC11tOdYr0k— Salvo Sottile (@salvosottile) March 12, 2026 Intanto la famiglia, insieme ai collaboratori più vicini, sta organizzando il suo l’ultimo saluto. Roma, città dove Bonaccorti ha vissuto a lungo e dove ha costruito gran parte della sua carriera, ospiterà il funerale nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Addio Enrica Bonaccorti: dove e quando si terranno i funerali della conduttrice tv

Articoli correlati

Enrica Bonaccorti è morta: addio alla conduttrice e autrice televisiva simbolo della TV italianaÈ morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e paroliera che per decenni ha rappresentato uno dei volti più noti dello...

Addio a Enrica Bonaccorti: la storica conduttrice tv è morta a 76 anniABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa dopo la battaglia contro il tumore È morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e attrice...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Addio Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, un mese fa l’ultima intervista in tv; Addio a Enrica Bonaccorti, il regalo speciale di Renato Zero al concerto a Roma; Addio a Enrica Bonaccorti, storica conduttrice della televisione italiana; Addio a Enrica Bonaccorti, la regina dei quiz tv.

Addio a Enrica Bonaccorti: protagonista della TV italiana tra teatro, radio e grandi programmi degli anni ’80Enrica Bonaccorti è stata una delle figure più riconoscibili della televisione italiana, capace di attraversare teatro, radio e TV diventando un volto familiare per diverse generazioni di spettatori. news.fidelityhouse.eu

Addio a Enrica Bonaccorti, la signora della Tv italiana si è spenta a 76 anniSoffriva da tempo di un tumore al pancreas. È stata uno dei volti più popolari della televisione anni '80 e '90 ... dire.it

Addio a Enrica Bonaccorti. La conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, paroliera e attrice italiana aveva 76 anni. A settembre 2025 aveva annunciato: "Ho un tumore al pancreas" - facebook.com facebook

Addio a Enrica Bonaccorti, icona tv e tifosa blucerchiata x.com