Eni si riappacifica in Nigeria | via all' estrazione di gas e greggio

Eni riprende le attività di estrazione di gas e greggio in Nigeria, dopo aver risolto le pendenze legali con il paese. L'azienda ha ufficialmente chiuso le controversie giudiziarie e ottenuto il rilascio delle licenze necessarie per continuare le operazioni. Da oggi, la compagnia può riprendere le attività di estrazione senza ostacoli legali.

Eni archivia le pendenze legali con la Nigeria e dallo sblocco legale delle licenze apre alla produzione di petrolio e Gnl nel Paese con numeri importanti e che faranno la differenza nel complesso degli approvvigionamenti italiani: 150 mila bariligiorno di petrolio e 5,7 milioni di metri cubi di gasgiorno (al picco di produzione). Nel complesso i due giacimenti in cui può operare ora Eni, Zabazaba e Etan, hanno riserve stimate per circa 500 milioni di barili. Nel dettaglio, ieri il presidente della Repubblica Federale della Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, e l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, si sono incontrati ad Abuja per discutere delle attività di Eni in corso nel Paese e per delineare nuove iniziative volte a rafforzare lo sviluppo deep offshore in Nigeria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

