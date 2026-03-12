Gioacchino Barranco, esterno di sinistra classe 2007, è arrivato a gennaio dalla Primavera del Torino e sta giocando spesso sotto la guida di Stellone. Sabato, in una partita importante, la squadra punta a continuare la serie di successi, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività. Barranco sta dimostrando di essere tra i protagonisti di questa fase della stagione.

L’esterno di sinistra classe 2007 Gioacchino Barranco sta bruciando le tappe. Arrivato a gennaio dalla Primavera del Torino è l’acquisto invernale più utilizzato da Stellone. Barranco, prime sensazioni dal suo approdo a Pesaro? "È la prima volta in vita mia che vivo solo. Sia il mister che i compagni mi stanno aiutando molto. Sono di Cefalù e ho sempre giocato vicino casa. Neanche nei primi sei mesi di questa stagione a Torino vivevo solo, abitavo in convivenza". Pronto per la prossima sfida casalinga contro la Ternana? "Certo. Il mister fin da subito mi ha spiegato il suo modo di interpretare le partite. Sono riuscito a recepirlo velocemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Io, ispirato allo stile di vita di Ronaldo. Sabato la posta in palio è altissima . Vogliamo dar continuità ai successi"

