Un altro mattone fondamentale nella costruzione della salvezza. E’ quello che la Carrarese spera di poter porre questo pomeriggio contro una rivale diretta contro il Mantova. Lo stadio dei Marmi, teatro dell’ultimo successo degli azzurri contro la Virtus Entella, può tornare quel fortino inespugnabile che ha rappresentato un fattore determinante lo scorso anno per la conquista della permanenza nella categoria. Soprattutto adesso che la nuova Curva Nord ha riportato accanto alla squadra la parte più calda del tifo carrarino. La prevendita in questi giorni è andata bene ma non benissimo. Restano ancora dei biglietti sia in curva che in gradinata che si spera vengano ’bruciati’ in queste ultime ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrarese Tanta voglia di brindare. In palio col Mantova 3 punti pesanti

