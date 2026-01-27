Empoli il calcio abbatte le barriere | nasce l’Academy Special per i più giovani

L’Empoli Fc ha avviato ufficialmente l’Empoli Academy Special, un progetto dedicato ai giovani con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso il calcio. Questa iniziativa rafforza l’impegno della società nel sociale, offrendo opportunità di crescita e integrazione per i più giovani. Un passo importante che sottolinea l’importanza dello sport come veicolo di valori e di coesione sociale.

EMPOLI – L’Empoli Fc fa un altro passo importante nel campo del sociale. Nasce ufficialmente Empoli Academy Special. Si tratta di un nuovo progetto calcistico dedicato interamente a bambine, bambini e ragazzi con disabilità. L’iniziativa non è improvvisata. Nasce dall’esperienza positiva dei camp estivi, ma ora l’obiettivo è più ambizioso: garantire un percorso stabile e continuativo durante l’anno. Il club ha deciso di ascoltare le richieste delle famiglie. C’era bisogno di un luogo sicuro dove il calcio fosse sinonimo di incontro e non di competizione esasperata. Per questo, le porte si apriranno direttamente a casa degli azzurri: le attività si svolgeranno al Monteboro Training Center.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Lo sport può essere un potente strumento di inclusione e integrazione.

