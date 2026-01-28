Agenzia Dire il Cdr proclama lo sciopero | Stipendi non pagati e diritti calpestati

Il Cdr dell’agenzia Dire ha deciso di scioperare. Da settimane i giornalisti non ricevono gli stipendi e denunciano che i loro diritti vengono violati. La protesta riguarda anche le condizioni di lavoro, che sono diventate insostenibili. Nei prossimi giorni si aspetta una mobilitazione più ampia per far sentire la loro voce.

Roma, 28 gennaio 2026 – Il Cdr dell’agenzia di stampa Dire, in base all’articolo 34 del Contratto nazionale, ha chiesto la pubblicazione della seguente nota. “ Le giornaliste e i giornalisti dell’agenzia di stampa Dire proclamano a partire da oggi, 28 gennaio, due giornate di sciopero per il mancato pagamento degli stipendi. Con una mossa che il Cdr giudica gravissima, l’azienda ha così disatteso il piano di rateizzo delle spettanze pregresse. Ricordiamo che lo scorso 9 gennaio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva pubblicamente sollecitato l’editore a pagare tutti gli stipendi, annunciando il rientro della testata nella convenzione di Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

