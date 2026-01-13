Beko gli operai di Cassinetta in presidio a Palazzo Lombardia | Promesse di investimenti non mantenute
Gli operai dello stabilimento Beko di Cassinetta di Biandronno hanno avviato un presidio a Palazzo Lombardia, denunciando il mancato rispetto delle promesse di investimenti fatte dall’azienda. Partiti alle prime luci dell’alba con un pullman, i lavoratori chiedono chiarimenti e confronti sulle future prospettive del sito produttivo, evidenziando una situazione di incertezza che coinvolge l’intera comunità locale.
Sono partiti alle 6 di mattina con un pullman dalla sede di Cassinetta di Biandronno, vicino a Varese, gli operai dello stabilimento Beko Europe. Un’altra giornata di sciopero perché, nonostante le rassicurazioni, la luce non si vede ancora e il pericolo – sostengono – è tutt’altro che scampato. A Milano, davanti a Palazzo Lombardia, si è tenuto martedì mattina un incontro con la Regione e un presidio per chiedere all’azienda il rispetto degli accordi raggiunti con i sindacati il 14 aprile. Quel giorno il gruppo turco a cui fa capo la fabbrica aveva promesso la salvezza di tutti i siti produttivi, 300 milioni di investimenti di cui secondo i lavoratori non c’è traccia e una riduzione degli esuberi, da gestire con uscite volontarie incentivate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
