Gli operai dello stabilimento Beko di Cassinetta di Biandronno hanno avviato un presidio a Palazzo Lombardia, denunciando il mancato rispetto delle promesse di investimenti fatte dall’azienda. Partiti alle prime luci dell’alba con un pullman, i lavoratori chiedono chiarimenti e confronti sulle future prospettive del sito produttivo, evidenziando una situazione di incertezza che coinvolge l’intera comunità locale.

Sono partiti alle 6 di mattina con un pullman dalla sede di Cassinetta di Biandronno, vicino a Varese, gli operai dello stabilimento Beko Europe. Un’altra giornata di sciopero perché, nonostante le rassicurazioni, la luce non si vede ancora e il pericolo – sostengono – è tutt’altro che scampato. A Milano, davanti a Palazzo Lombardia, si è tenuto martedì mattina un incontro con la Regione e un presidio per chiedere all’azienda il rispetto degli accordi raggiunti con i sindacati il 14 aprile. Quel giorno il gruppo turco a cui fa capo la fabbrica aveva promesso la salvezza di tutti i siti produttivi, 300 milioni di investimenti di cui secondo i lavoratori non c’è traccia e una riduzione degli esuberi, da gestire con uscite volontarie incentivate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Beko, gli operai di Cassinetta in presidio a Palazzo Lombardia: “Promesse di investimenti non mantenute”

Leggi anche: La crisi Beko di Cassinetta di Biandronno finisce (di nuovo) in Regione. Operai sul piede di guerra: “Sciopero e presidio”

Leggi anche: Alla Beko di Cassinetta di Biandronno suona ancora l’allarme dei sindacati: “Non ci sono stati investimenti, li aspettiamo”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La crisi Beko di Cassinetta di Biandronno finisce (di nuovo) in Regione. Operai sul piede di guerra: “Sciopero e presidio”; La crisi Beko di Cassinetta di Biandronno finisce (di nuovo) in Regione. Operai sul piede di guerra: Sciopero e presidio; La crisi Beko di Cassinetta di Biandronno finisce di nuovo in Regione Operai sul piede di guerra | Sciopero e presidio.

Beko, gli operai di Cassinetta in presidio a Palazzo Lombardia: “Promesse di investimenti non mantenute” - Gli operai chiedono gli investimenti promessi nell'accordo con l'azienda: "Non possiamo vivere con lo spauracchio di non sapere cosa succederà" ... ilfattoquotidiano.it