Emily Turino vince l’Oscar Green 2026 | il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore conquista l’Italia

Emily Turino, originaria di Pignataro Maggiore, ha ricevuto l’Oscar Green 2026 nella categoria influencer. La premiazione si è svolta questa settimana e riconosce il suo progetto chiamato il Giardino delle Zucche, che ha ottenuto un grande successo in Italia. La vittoria segna un importante riconoscimento per il suo lavoro nel settore agricolo e digitale.

Tempo di lettura: 2 minuti Un sogno americano diventato realtà in Campania. Emily Turino, italo-americana di Pignataro Maggiore, ha vinto l’Oscar Green 2026 nella categoria influencer grazie al suo progetto più amato: il Giardino delle Zucche. Dopo il successo regionale, arriva il riconoscimento nazionale per questa iniziativa che ha trasformato un campo di zucche in un fenomeno turistico. Da un sogno a un successo internazionale Tutto inizia con il desiderio di Emily di condividere con gli italiani la magia dei pumpkin patch americani, dove le famiglie scelgono la propria zucca in un clima di festa. Con l’aiuto della famiglia, ha trasformato l’azienda agricola di famiglia in un punto di riferimento nazionale, attirando decine di migliaia di visitatori ogni stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Emily Turino vince l’Oscar Green 2026: il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore conquista l’Italia Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Romania 20-6, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello vince e conquista il primato del girone Pignataro Maggiore, si dimette la maggioranza dei consiglieri: sindaco a casa dopo otto mesiTempo di lettura: < 1 minutoDopo quella di Portico di Caserta il 31 dicembre scorso, un’altra amministrazione comunale cade nel Casertano per le...