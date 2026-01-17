Pignataro Maggiore si dimette la maggioranza dei consiglieri | sindaco a casa dopo otto mesi

A Pignataro Maggiore, dopo soli otto mesi dall’insediamento, la maggioranza dei consiglieri comunali si è dimessa, portando alle dimissioni del sindaco. La situazione rappresenta un nuovo caso di instabilità amministrativa nel Casertano, dopo quella di Portico di Caserta a fine dicembre. La politica locale si trova ora di fronte a una fase di incertezza, mentre si cerca una soluzione per il governo del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo quella di Portico di Caserta il 31 dicembre scorso, un’altra amministrazione comunale cade nel Casertano per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali: si tratta di Pignataro Maggiore, comune che era andato al voto appena otto mesi fa. Va a casa il sindaco Giovan Giuseppe Palumbo. Decisive le dimissioni formalizzate da sette consiglieri davanti ad un notaio, tra cui diversi componenti della maggioranza che aveva sostenuto Palumbo. La Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha quindi sospeso il Consiglio comunale di Pignataro Maggiore e formulato al Ministero dell’Interno proposta di scioglimento dell’Assise; ha poi nominato il Viceprefetto Savina Macchiarella come commissario prefettizio che amministrerà l’Ente nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

