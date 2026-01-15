LIVE Italia-Romania 20-6 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | Settebello vince e conquista il primato del girone

Segui la diretta della partita tra Italia e Romania, valida agli Europei di pallanuoto 2026. Il Settebello ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 20-6, assicurandosi il primo posto nel girone. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e dettagli sulla competizione in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 16.26 Da segnalare: 4 reti di Del Basso, triplette per Condemi e Cassia, due reti per Bruni e Antonucci, 1 per Alesiani, Di Somma, Ferrero, Dolce, Iocchi Gratta e Balzarini. Un rigore sbagliato per il Settebello. 16.25 L'Italia vince e conquista il primato del girone, ora toccherà a partire da sabato la seconda fase del torneo. Finisce la partita Italia-Romania 20-6. 1.13 Gooooooooooooool, Antonucci secondo gol in competizione, Italia-Romania 20-6. 1.29 Gol di Tepelus grazie ad una deviazione, Italia-Romania 19-6.

