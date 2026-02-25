Porti di Acireale via agli interventi in somma urgenza dopo il ciclone Harry | ecco gli importi per ogni scalo

Il ciclone Harry ha causato danni ai porti di Acireale, spingendo l’amministrazione comunale a richiedere interventi immediati. Dopo sopralluoghi tecnici, sono stati approvati finanziamenti per lavori di riparazione urgenti. Le autorità hanno stabilito le risorse necessarie per ogni scalo, concentrandosi su muretti danneggiati e banchine compromesse. Si attende l’avvio delle operazioni di ripristino, che dovranno essere completate nel più breve tempo possibile.

Il Genio Civile di Catania ha stanziato complessivamente 1,75 milioni di euro per i porti di Pozzillo, Stazzo, Santa Tecla, Santa Maria La Scala e Capo Mulini Gli stanziamenti previsti riguardano il porto di Pozzillo (450 mila euro), il porto di Stazzo (500 mila euro), il porto di Santa Tecla (400 mila euro), il porto di Santa Maria La Scala (200 mila euro) e il porto di Capo Mulini (200 mila euro). La consegna dei lavori è prevista con procedura d'urgenza nella giornata odierna. Il soggetto attuatore degli interventi sarà il Genio Civile di Catania. Il sindaco ha spiegato che si tratta di una prima fase di interventi necessari per garantire la piena operatività delle infrastrutture portuali, in particolare a supporto delle attività dei pescatori locali.

Acireale, oltre 100 volontari stamani a Stazzo per interventi sul lungomare dopo il ciclone HarryOltre 100 volontari si sono uniti a Stazzo per interventi di ripristino del lungomare danneggiato dal ciclone Harry.

Acireale, proseguono le operazioni di pulizia a Stazzo dopo il ciclone HarryLe squadre di lavoro continuano a rimuovere detriti e rifiuti dalla frazione Stazzo di Acireale, dove il passaggio del ciclone Harry ha provocato danni e disagi.

ACIREALE, CICLONE HARRY: SOPRALLUOGO NEI PORTI DEI CINQUE BORGHI MARINARI Questa mattina il Genio Civile, insieme alla Struttura territoriale Ambiente, all'Ufficio locale marittimo e al Comune di Acireale, ha effettuato sopralluoghi nei borghi