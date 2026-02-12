Regione riconosciuto lo stato di emergenza per gli eventi meteo del 2024 e 2025 Stanziati 150mila euro di ristori

La Regione Umbria ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza a causa delle forti piogge che si sono abbattute tra ottobre 2024 e febbraio 2025. La giunta ha deciso di stanziare 150mila euro per i ristori, per aiutare le zone più colpite. La decisione arriva dopo aver valutato i danni causati dagli eventi atmosferici delle ultime settimane.

La giunta della Regione Umbria ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi che hanno colpito il territorio il 3, 4, 5 e 8 ottobre 2024 e il 13 e 14 febbraio 2025. Per far fronte alle spese sostenute nel corso dell’emergenza la giunta ha stanziato un fondo di 150mila euro, destinato a ristorare le attività di soccorso e assistenza alla popolazione e gli interventi urgenti eseguiti da enti pubblici, strutture regionali o altre strutture operative. Gli eventi del 2024 e del 2025 hanno causato gravi danni e criticità idrogeologiche, con allagamenti, smottamenti e frane che hanno interessato numerosi comuni della regione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

