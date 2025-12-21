Patto per il Nord in campo a Lecco | a guidare la lista l' ex sindaco Lorenzo Bodega

Il Patto per il Nord presenta la propria candidatura a Lecco, con l'ex sindaco Lorenzo Bodega a guidare la lista. L'obiettivo è offrire un contributo concreto alla comunità, basato su valori di coerenza, competenza e impegno. La proposta si distingue per un approccio sobrio e dedicato alle reali esigenze della città, evitando promesse vuote e polemiche sterili. Il Patto per il Nord si mette al servizio della città.

“Coerenza, competenza e cuore: il Patto per il Nord si mette al servizio della città. Non c’è più spazio per le poltrone fini a se stesse”. Con queste parole sabato mattina in Piazza Garibaldi a Lecco, l'ex sindaco Lorenzo Bodega, Giovanni Colombo e altri militanti si sono ritrovati non solo per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Patto per il Nord in campo a Lecco: a guidare la lista l'ex sindaco Lorenzo Bodega Leggi anche: Castelli in campo: "Non c'entro niente con il Patto per il Nord" Leggi anche: Cantone rinuncia a guidare la Procura di Napoli Nord Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Patto per il Nord, cos'è il partito anti Salvini nato a Vimercate - Accolti dal 'va pensiero' nei giardini della Ludovica, a Vimercate, due passi da Arcore, erano alcune centinaia i nostalgici del vecchio leghismo, che ieri ha dato vita ufficialmente al nuovo ... tg24.sky.it Patto per la sicurezza. Cantieri fuorilegge. In campo le “pattuglie“ di vigili e sindacati - Rinnovata la collaborazione tra il Comune e i rappresentanti degli edili. ilgiorno.it Patto per il Nord, cos’è e chi c’è dietro al progetto degli ex Lega delusi da Salvini - La confederazione delle sigle che puntano al federalismo sarà presentata il 13 ottobre insieme a un logo che richiama al Carroccio di Umberto Bossi. lettera43.it Grazie a tutti! La gazebata natalizia di Patto per il Nord ci ha regalato una grande soddisfazione: tanti nuovi iscritti che hanno scelto di unirsi al nostro percorso. Un segnale forte, che ci riempie di orgoglio e responsabilità. Grazie ai volontari, ai militanti e a - facebook.com facebook Al Congresso di Patto per il Nord interviene per i saluti istituzionali la Vice Sindaca del Comune di Treviglio Pinuccia Prandina x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.