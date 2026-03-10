Il Partito Democratico del Piceno si prepara alle elezioni provinciali del 15 marzo con Sergio Loggi come candidato per la riconferma alla guida della Provincia di Ascoli Piceno. La lista del partito si presenta unita e pronta a sostenere il proprio rappresentante, puntando su proposte concrete e su una campagna che si concentra sui temi principali per il territorio.

Il Partito Democratico del Piceno si presenta compatto in vista dell’appuntamento elettorale fissato per il 15 marzo, con l’obiettivo di riconfermare Sergio Loggi alla guida della Provincia di Ascoli Piceno. Diversi amministratori locali hanno definito questa scelta come naturale e responsabile, puntando su tre priorità concrete: la gestione dei rifiuti contro un’unica autorità regionale, nuove valutazioni sugli impianti basate sui dati, e il proseguimento degli investimenti su scuole e strade. La situazione è resa complessa dall’assenza al voto del comune di San Benedetto del Tronto, attualmente commissariato, il che altera gli equilibri del sistema elettorale ponderato basato sulla grandezza dei comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni Provincia: il Pd punta su Loggi e priorità concrete

Articoli correlati

Elezioni, il Pd punta su Barducci. Guerra interna ma c’è il campo largoLa spaccatura interna pare netta ma il Pd di Sesto, in assemblea, ha proposto un nome che dovrebbe rappresentare il partito nel percorso verso le...

Leggi anche: Elezioni Comunali: Le priorità dei cittadini nel cuore della provincia

Aggiornamenti e notizie su Elezioni Provincia

Temi più discussi: Risultati elezioni provinciali a Frosinone, gli eletti in Consiglio; Elezioni Provinciali a Frosinone: affluenza record e maggioranza al centrodestra. Tutti gli eletti; Frosinone, elezioni provinciali: Fratelli d'Italia effettua il sorpasso sul Pd; Elezioni provinciali di Catanzaro, ancora nodi da sciogliere sulle liste: prove generali per le comunali del capoluogo · catanzarochannel.it.

Elezioni provinciali Frosinone: il centrodestra dilaga con FdI, la Lega raddoppia. Il PD tiene ma resta all’opposizioneFROSINONE - Si sono chiuse le urne a Palazzo Iacobucci e il responso del voto ponderato è netto: il centrodestra conquista la maggioranza assoluta nel nuovo Co ... etrurianews.it

Risultati elezioni provinciali a Frosinone, gli eletti in ConsiglioFratelli d’Italia (30,26%) ha conquistato quattro seggi. Il Pd si è fermato a tre eletti (25,37%). A seguire la Lega con due seggi (14,49%). Poi, con un seggio a testa, Forza Italia (11,84%), Progetto ... tg24.sky.it

PROVINCIA DI COSENZA, NEL PD ESPLODE IL CASO LETTIERI Dopo le elezioni provinciali cresce il malcontento nel Partito democratico cosentino: critiche alla gestione della candidatura e delle liste, invocato un cambio di rotta nella federazione. https://ww - facebook.com facebook

#Elezioni #Provincia di #Chieti: tutte le candidature. Menna versus Di Nardo #abruzzo #©ronaca x.com