Elettra Lamborghini registra il marchio ‘Festini bilaterali’

Elettra Lamborghini ha registrato il marchio ‘Festini bilaterali’ dopo aver espresso pubblicamente proteste riguardo al rumore provocato dai festini durante la settimana di Sanremo in Riviera ligure. La cantante ha condiviso le sue lamentele sui social, mentre l’azienda ha ufficialmente depositato il nome come marchio. La registrazione arriva in un momento di particolare attenzione verso eventi e intrattenimento notturno.

I ‘ festini bilaterali ‘ diventano un business: dalle esilaranti lamentele di Elettra Lamborghini per il chiasso a notte fonda nella movimentata settimana sanremese in Riviera ligure al marchio registrato. Stando a quanto si apprende dai documenti depositati all’Ufficio italiano brevetti e marchi – come riporta Adnkronos – il 3 marzo 2026, tre giorni dopo la finale del Festival di Sanremo, la Lamborghini ha presentato la “ domanda di registrazione per il marchio verbale ‘Festini bilaterali’, destinato a una vasta quantità di prodotti e servizi: dai cosmetici ai capi di abbigliamento, dalla musica digitale ai dispositivi elettronici, fino all’organizzazione di eventi di intrattenimento”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Elettra Lamborghini registra il marchio ‘Festini bilaterali’ Articoli correlati Leggi anche: Elettra Lamborghini registra il marchio "Festini Bilaterali": per cosmetici, vestiti e feste (regolari) Elettra Lamborghini registra il marchio “Festini Bilaterali” dopo Sanremo: vuole trasformarlo in un brandTre giorni dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha presentato la domanda di registrazione per il marchio "Festini... Festini Bilaterali: il marchio di Elettra Lamborghini Una raccolta di contenuti su Elettra Lamborghini Temi più discussi: La furbata di Elettra Lamborghini: Festini bilaterali ora è un marchio registrato; Elettra Lamborghini registra il marchio Festini Bilaterali: per cosmetici, vestiti e feste (regolari); Elettra Lamborghini da Mara Venier: battute su sesso e matrimonio e poi la confessione sulla maternità | VIDEO; Dalle notti insonni di Sanremo all'Ufficio marchi: Lamborghini registra i suoi 'festini bilaterali'. Elettra Lamborghini registra il marchio Festini BilateraliElettra Lamborghini trasforma un tormentone nato durante il Festival di Sanremo in un progetto commerciale: ha registrato il marchio Festini Bilaterali ... corrieredellosport.it Elettra Lamborghini registra il marchio Festini Bilaterali dopo Sanremo: vuole trasformarlo in un brandTre giorni dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha presentato la domanda di registrazione per il marchio Festini bilaterali ... fanpage.it Elettra Lamborghini vuole registrare i suoi “festini bilaterali” - facebook.com facebook Serata finale Elettra Lamborghini Voilà #Sanremo2026 x.com