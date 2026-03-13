Elettra Lamborghini sfrutta il boom social del suo “festini bilaterali” per registrarlo come marchio verbale. Dopo “l’incubo” vissuto a Sanremo 2026, con le feste abusive che hanno fatto passare notti insonni alla cantante, l’artista che ha portato sul palco dell’Ariston Voilà ha deciso di depositare all’Ufficio italiano brevetti e marchi il nuovo brand che potrà essere utilizzato in più situazioni, portando di fatto Lamborghini a trasformare uno scenario di disagio in un’operazione di branding da manuale di marketing. Festini bilaterali, da incubo a marchio Da chi è assistita Lamborghini per la registrazione del marchio Il problema dei... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Festini bilaterali di Elettra Lamborghini diventa un marchio, perché la cantante l'ha registrato dopo Sanremo

Articoli correlati

Elettra Lamborghini registra il marchio “Festini Bilaterali” dopo Sanremo: vuole trasformarlo in un brandTre giorni dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha presentato la domanda di registrazione per il marchio "Festini...

“Se stasera non smettono con questi festini vado giù in ciabatte, ci sono troppi festini bilaterali”: così Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo 2026La cantante è tornata, con la sua solita ironia, su quanto aveva scritto sui social dopo la prima serata all'Ariston: "Porca TROya fate abbassare la...

Contenuti utili per approfondire Elettra Lamborghini

Temi più discussi: La furbata di Elettra Lamborghini: Festini bilaterali ora è un marchio registrato; Elettra Lamborghini registra il marchio Festini Bilaterali: per cosmetici, vestiti e feste (regolari); Elettra Lamborghini brevetta Festini bilaterali: dall’insonnia di Sanremo a un marchio tutto suo; Chi vuole usare festini bilaterali deve pagare. Elettra Lamborghini ci riprova: il piano per fare altri soldi dopo Sanremo e i meme - Il Video.

Elettra Lamborghini registra il marchio Festini Bilaterali dopo Sanremo: vuole trasformarlo in un brandTre giorni dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha presentato la domanda di registrazione per il marchio Festini bilaterali ... fanpage.it

Elettra Lamborghini trasforma i suoi festini bilaterali in marchio registratoElettra Lamborghini trasforma i festini bilaterali in un marchio registrato Chi? La cantante e imprenditrice Elettra Lamborghini. Che cosa? Ha depos ... assodigitale.it

Iconica, esplosiva, irresistibile… e VOILÀ Domenica a #Verissimo, non perdete l’intervista di Elettra Lamborghini! - facebook.com facebook

Serata finale Elettra Lamborghini Voilà #Sanremo2026 x.com