Elena Rebeca Burcioiu ritrovata viva a Firenze | la svolta sulla 21enne scomparsa da Foggia

Da open.online 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, è stata trovata viva a Firenze dopo essere scomparsa da Foggia il 2 marzo. La ragazza, originaria della Romania, era sparita nel pomeriggio di più di due settimane fa e ora si trova in condizioni di salute buone. La sua posizione è stata confermata dalle autorità che hanno gestito il ritrovamento.

È viva e sta bene Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio del 2 marzo scorso a Foggia. La ragazza è stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato ed è in buone condizioni di salute, come confermato dalle Questure di Foggia e Firenze. È stata proprio la ragazza ad avvicinare una volante in zona stadio. Si è presentata e ha detto il suo nome e gli agenti hanno verificato che fosse la giovane scomparsa da Foggia. Al momento si tratterebbe di un allontanamento volontario. L’allarme dell’amica. A segnalare la scomparsa era stata una connazionale 38enne, amica della giovane, che si era presentata alla questura di Foggia per sporgere denuncia dopo giorni senza notizie. 🔗 Leggi su Open.online

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