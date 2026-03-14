Il trench è un capo che si associa immediatamente ai toni del beige e del sabbia, ma in questa primavera alcune collezioni propongono varianti in colori diversi. Questo soprabito, elegante e funzionale, si può indossare in modo impeccabile anche con tonalità alternative, offrendo nuove possibilità di abbinamento. La scelta di colori diversi dal classico beige apre a combinazioni inedite e originali per la stagione.

Quando si pensa al trench viene automatico immaginarlo nei classici toni del beige e del sabbia. Ma prendere in considerazione questo soprabito senza tempo in un colore alternativo può essere una mossa strategica. Non stiamo parlando di nuance scontate come il bianco o il nero e neanche di tinte troppo accese e d’impatto. Il trench blu, per esempio, è quello su cui puntare questa stagione. Prima di tutto perché in un colore neutro ma non troppo, quindi molto facile da abbinare e adatto a ogni ora del giorno, dal mattino alla sera. Poi perché sarà un ottimo investimento nel tempo, visto che si parla di un capo che non passa di moda. E infine per la sua eleganza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Elegante, funzionale e chic, ecco come abbinarlo in modo impeccabile questa primavera

Articoli correlati

L’abito più chic del momento? Basta che sia marrone. Ecco come abbinarloIl vestito marrone è uno di quei capi che negli ultimi anni hanno conquistato un posto stabile nel guardaroba femminile.

Leggi anche: Da Kendall Jenner a Elodie, le illuminano i front row della Milano Fashion Week 2026/27. Tra minimalismo chic, accenti rétro e tocchi pop da copiare subito per una primavera elegante e sorprendente

Contenuti utili per approfondire Elegante funzionale e chic ecco come...

Temi più discussi: 10 giacche sahariane dei desideri; La sling bag è la borsa piccola (ma capiente) da aggiungere alla collezione; JW PEI borsa donna in sconto: il modello capiente e chic da avere subito.

La nuova scrivania Ikea è la novità di design da acquistare subito: chic, elegante e super funzionaleQuando si parla di spazi dedicati al gaming, l’arredamento gioca un ruolo cruciale nel creare un ambiente che favorisca la concentrazione e il comfort. IKEA, nota per le sue soluzioni innovative e ... blitzquotidiano.it

Questa borsa Saint Laurent è l'accessorio elegante che eleva lo stile casual. Simbolo del nuovo minimalismo chicLa borsa hobo 5à7 di Saint Laurent è diventata uno degli accessori di riferimento per ogni fashionista. Presentata per la prima volta alla sfilata primavera-estate 2021, questa bag dall'aura senza ... vogue.it

Cercate un antipasto elegante e pieno di sapori Questo è quello che fa per voi Trovate la ricetta qui (sul nostro sito) https://altacucina.co/recipes/polpo-rosticciato-su-pure-patate-crema-zucca-maionese-barbabietola La #ricettadellacommunity di oggi è di - facebook.com facebook

Il ricordo di Enrica Bonaccorti, voce elegante della TV italiana. Autrice e conduttrice raffinata, collaborò anche con Domenico Modugno prima del successo televisivo. Un talento che ha accompagnato milioni di italiani. Buon viaggio, Enrica @dibuonmattino x.com