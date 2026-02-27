Da Kendall Jenner a Elodie le illuminano i front row della Milano Fashion Week 2026 27 Tra minimalismo chic accenti rétro e tocchi pop da copiare subito per una primavera elegante e sorprendente

Durante la Milano Fashion Week Autunno-Inverno 202627, Kendall Jenner e Elodie sono state tra le protagoniste che hanno attirato l’attenzione nei front row. Le sfilate hanno mostrato look caratterizzati da minimalismo chic, dettagli rétro e tocchi pop, pronti a essere imitati per una primavera elegante. La manifestazione si svolge in diverse location della città, con molte celebrities presenti tra gli spettatori.

Dal minimalismo impeccabile di Kendall Jenner agli accenti rétro e pop avvistati nei front row di Prada e Marni: tutti i look delle star alla Milano Fashion Week che anticipano le tendenze della primavera 2026 La Milano Fashion Week Autunno-Inverno 202627 si conferma teatro di una moda che non vive solo in passerella, ma respira, si racconta e si reinventa soprattutto in prima fila. I front row – e le strade – della città, diventano un atlante di nuove suggestioni primaverili. Dove, come dimostrano i look di Kendall Jenner, il rigore sartoriale incontra la leggerezza della nuova stagione. Milano Fashion Week, Kendall Jenner bon ton da Emporio Armani e gli altri beauty look delle star in front rowInfluencer, modelle e qualche star internazionale nel front row di Cavalli con beauty look che non sono passati inosservati. Milano Fashion Week: l'eleganza del little black dress di Kendall Jenner (e tutte le altre star in front row) Trench e pantaloni bianchi, Kendall Jenner alla Milano Fashion Week con il look perfetto per la primaveraLa modella è stata avvistata per le strade della capitale della moda italiana con un abbinamento tutto da copiare Flashmob in Brera: Kendall Jenner superospite e tra il pubblico c'è Laila HasanovicIn occasione del lancio della nuova fragranza femminile Emporio Armani Power Of You, Armani Beauty ha organizzato un flashmob in piazza del Carmine, nel cuore di Brera, a Milano. Il pianista Julien Co Kendall Jenner è arrivata alla Milano Fashion Week per assistere alla sfilata autunno inverno 2026 di Emporio Armani «Piacere». Bastano queste parole di Kendall Jenner per riassumere il momento che ha infiammato la prima fila della sfilata Emporio Armani. Nel video che ha fatto il giro dei social, Elodie – occhiali scuri e sguardo altrove – sembra non notare la top model am