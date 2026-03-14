El Aynaoui non convince neanche con il Bologna è già flop?

Il centrocampista marocchino non riesce a dimostrare il suo valore nel match di Europa League contro il Bologna. Nonostante l’opportunità concessa, non è riuscito a incidere sulla partita e la sua prestazione non ha soddisfatto le aspettative. La sua presenza in campo è stata poco influente, lasciando dubbi sulla sua efficacia in questa fase della stagione.

Altra chance sprecata per il centrocampista marocchino che non riesce ad incidere nel match delicato di Europa League contro il Bologna. Dopo un buon mese di dicembre, il ritorno dalla Coppa d’Africa è risultato più complicato del previsto. Gasperini in conferenza ha sottolineato il tema: “ La Coppa d’Africa causa spesso guai, il ragazzo è ottimo, dobbiamo solo avere pazienza” L’arrivo dal Lens dietro l’ombra di Rios. La scelta del nuovo numero 8 giallorosso è stata una corsa a due tra Richard Rios e El Aynaoui per tutto il mese di luglio. Per molto tempo il nome alla cima della wish list di Gasperini è stato quello del centrocampista colombiano ex Palmeiras. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - El Aynaoui non convince neanche con il Bologna, è già flop? Articoli correlati Roma, infortunio Koné: con El Aynaoui il centrocampo riparte dalle geometrieLesione di secondo grado al bicipite femorale destro, un mese possibile di stop: queste le condizioni di Manu Koné, che complicano e non poco i piani... Leggi anche: Roma, El Aynaoui: errore imperdonabile con la Juve Contenuti e approfondimenti su El Aynaoui non convince neanche con il... Discussioni sull' argomento Bologna-Roma 1-1, le pagelle: Bernardeschi (7,5) ispirato, Pellegrini (7) incide, Malen (6,5) fa reparto da solo; Bologna-Roma 1-1, le pagelle: Bernardeschi (7) ispirato, Pellegrini (7) incide, Malen (6,5) fa reparto da solo; L’intervista al rossoblù Max Poggi: Temo molto la ’cattiveria’ di Gasperini. Non siamo noi i favoriti... Se Orso non gioca, è meglio; Cuore Roma. Pari benedetto. Al netto degli errori commessi, bisogna sempre ricordarsi che in campo ci sono anche gli avversari. In questo caso, sono diverse le sbavature commesse dai giocatori della Roma: Celik si fa saltare facilmente, El Aynaoui non commette un prezioso fallo tattico, - facebook.com facebook Gasp: “Quando può tornare #Soulé! Come sta Koné, #Zaragoza, Vaz, El Aynaoui e ora lasciate stare Pellegrini” x.com