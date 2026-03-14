El Aynaoui non convince neanche con il Bologna è già flop?

Da sololaroma.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista marocchino non riesce a dimostrare il suo valore nel match di Europa League contro il Bologna. Nonostante l’opportunità concessa, non è riuscito a incidere sulla partita e la sua prestazione non ha soddisfatto le aspettative. La sua presenza in campo è stata poco influente, lasciando dubbi sulla sua efficacia in questa fase della stagione.

Altra chance sprecata per il centrocampista marocchino che non riesce ad incidere nel match delicato di Europa League contro il Bologna. Dopo un buon mese di dicembre, il ritorno dalla Coppa d’Africa è risultato più complicato del previsto. Gasperini in conferenza ha sottolineato il tema: “ La Coppa d’Africa causa spesso guai, il ragazzo è ottimo, dobbiamo solo avere pazienza” L’arrivo dal Lens dietro l’ombra di Rios. La scelta del nuovo numero 8 giallorosso è stata una corsa a due tra Richard Rios e El Aynaoui per tutto il mese di luglio. Per molto tempo il nome alla cima della wish list di Gasperini è stato quello del centrocampista colombiano ex Palmeiras. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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