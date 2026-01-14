Pandoro-gate Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata Le prime parole dell’influencer | È finito un incubo grazie ai miei follower

Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata nel caso Pandoro-gate, legato alle campagne benefiche con Balocco e Dolci Preziosi. L’influencer ha commentato la vicenda come “la fine di un incubo” e ha ringraziato i suoi follower per il supporto. La sentenza chiude così una lunga fase giudiziaria, confermando la sua innocenza e chiarendo le accuse che le sono state rivolte.

La fine di incubo: così Chiara Ferragni definisce il processo sul cosiddetto Pandoro-gate, la vicenda che la vedeva imputata per le campagne benefiche legate al pandoro "Pink Christmas" Balocco e alle uova Dolci Preziosi, e che oggi si è conclusa con l'assoluzione dell'influencer dall'accusa di truffa aggravata. Accerchiata dai giornalisti, l'imprenditrice digitale, visibilmente emozionata, ha dichiarato subito dopo la sentenza: "È finito un incubo, sono molto contenta di poter riprendermi la mia vita. Sono stati due anni molto duri. Avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta. Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower".

