Ufficiale Azione e Monica Melaranci entrano in maggioranza | Convinta da un dialogo con il sindaco

Azioni e Monica Melaranci hanno annunciato il loro passaggio in maggioranza, lasciando ufficialmente l’opposizione. La decisione è stata comunicata dopo un dialogo con il sindaco. La neo consigliera ha spiegato di essere stata convinta da questo confronto. La loro adesione cambia gli equilibri all’interno del consiglio comunale.

ANCONA – Adesso è ufficiale. Azione e la neo consigliera comunale Monica Melaranci passano in maggioranza abbandonando l’opposizione. Tutto quanto è stato ufficializzato nel corso di una conferenza stampa, indetta dal sindaco in persona Daniele Silvetti, per spiegare agli organi di informazione e alla città tutta il nuovo assetto del Consiglio comunale. La protagonista del cosiddetto cambio di sponda, oggetto di critiche da parte degli ex compagni di coalizione del centrosinistra, ha affermato di essere stata convinta a fare questo passaggio dopo aver iniziato un lungo dialogo con il primo cittadino dorico e di condividerne i modi e il programma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

