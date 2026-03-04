Consiglio in movimento | Tommaso Fagioli si dimette Matteo Vichi rinuncia entra Monica Melaranci e passa in maggioranza

Nel consiglio comunale di Ancona si registrano cambiamenti con le dimissioni di Tommaso Fagioli e la rinuncia di Matteo Vichi. Al loro posto entreranno rispettivamente Monica Melaranci e un nuovo rappresentante della maggioranza. La situazione si evolve con un ricambio di membri che modifica la composizione dell’assemblea.

ANCONA – Cambio in corso nel Consiglio comunale di Ancona, dove al posto del dimissionario Tommaso Fagioli subentrerà Monica Melaranci, a seguito della rinuncia di Matteo Vichi. Andiamo tuttavia con ordine e ricostruiamo l'intera la vicenda. Tommaso Fagioli, consigliere comunale eletto alle elezioni amministrative del 2023 tra le fila dell’appena citato centrosinistra nella lista “I Riformisti”, ha rassegnato il 2 marzo le proprie dimissioni dopo essere stato scelto dalla Regione come componente del Cda dell’Erap. Si tratta del primo passo necessario nel percorso che lo porterà a essere presidente dell’Ente. A margine va fatto notare che, per lo stesso motivo, Fagioli ha rinunciato anche alla segreteria regionale del partito. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

