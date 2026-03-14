Alle 14,30 si gioca l’anticipo tra Figline e Lastrigiana al ’Goffredo Del Bubba’. La partita, valida per il girone B, porta in campo due squadre pronte a sfidarsi in un match che promette spettacolo. L’incontro si svolge nel pomeriggio di oggi, con l’attenzione tutta rivolta a questa sfida di calcio.

Riflettori oggi (14,30) solo sul girone B per l’anticipo al ’ Goffredo Del Bubba ’ tra il Figline e la Lastrigiana. I gialloblù di Loris Beoni, reduci dalla ’manita’ subita a Colle Val d’Elsa, dovranno trasformare quello scivolone pesante in benzina utile per ripartire. Insomma, dimostrare che quel blackout è stato solo un incidente di percorso, smaltito senza traumi. Nell’arco della settimana la squadra ha lavorato per ritrovare morale e riprendere la risalita verso la zona playoff che, a cinque gare dal termine, è ancora distante. eoni tira un sospiro di sollievo per il rientro di pedine fondamentali: Lorenzo Matteo, Paoloni e Baragli, anche se, salvo miracoli, dovrà fare a meno di Betti in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Oggi l’anticipo alle 14,30 che promette spettacolo. Anticipo di lusso al ’Del Buffa’. Il Figline incrocia la Lastrigiana

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