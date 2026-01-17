Calcio Serie D alle 14.30 al ’Carbonchi’ è attesa una delle corazzate del girone | i ragazzi di Farneti provano a risalire in classifica Sasso anticipo di lusso | arriva la Pistoiese

Alle 14.30 al campo ‘Carbonchi’ si disputa l’anticipo di Serie D tra Sasso Marconi e Pistoiese. I padroni di casa, guidati da Farneti, cercano punti per risalire la classifica, affrontando una delle squadre più competitive del girone D. L’incontro si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, che vogliono ottenere un risultato positivo in questa fase della stagione.

Anticipo di lusso oggi, alle 14,30, per il Sasso Marconi di Franco Farneti. Al ‘Carbonchi’, accompagnata da centinaia di supporters, salirà infatti la Pistoiese, una delle corazzate del girone D di Serie D. Si tratta, almeno sulla carta, di un match a dir poco proibitivo per i gialloblù che, affamati di punti salvezza, faranno di tutto per cercare di sovvertire i pronostici e per strappare così un risultato positivo. Sestultimo in classifica a quota 21 punti, il team sassese ha una sola lunghezza di svantaggio dal primo posto utile per la salvezza diretta attualmente occupato dal Sant’Angelo. Proprio col Sant’Angelo, la band di Farneti ha impattato a reti bianche nell’ultimo turno di campionato andato in scena domenica scorsa: si è trattato di un ottimo punto per capitan Geroni e compagni dal momento che la formazione lombarda è sempre molto ostica da affrontare tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

