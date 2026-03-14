Eccellenza l’Unitas Sciacca al Gurrera contro la Parmonval | caccia al quarto successo consecutivo

Domenica 15 marzo alle ore 15, l’Unitas Sciacca gioca al Gurrera contro la Parmonval nella 29esima giornata del campionato di Eccellenza. La squadra cerca di ottenere la quarta vittoria consecutiva, mentre la Parmonval si prepara per l’incontro. L’incontro si svolge in provincia di Agrigento e coinvolge due club che militano nella stessa categoria.

Neroverdi in campo davanti al proprio pubblico: obiettivo consolidare la zona playoff quando mancano cinque giornate alla fine del campionato L’Unitas Sciacca torna domenica 15 marzo al Gurrera per affrontare alle ore 15 la Parmonval nella 29esima giornata del campionato di Eccellenza. I neroverdi vanno a caccia del quarto successo consecutivo per consolidare la propria posizione nella corsa ai playoff quando mancano ormai cinque turni alla conclusione del torneo. La Parmonval arriva a Sciacca reduce dal pareggio interno contro il Castellammare e con 21 punti in classifica. Nonostante la differenza di posizione in graduatoria, l’Unitas ha preparato la partita con grande attenzione e determinazione, consapevole dell’importanza di questo momento della stagione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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