Unitas Sciacca al Gurrera arriva il Kamarat

L’Unitas Sciacca prepara la sfida contro il Kamarat, che arriverà domani alle 15 allo stadio Gurrera per la ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza, dopo aver perso tre punti importanti nella scorsa partita a causa di un errore arbitrale che ha suscitato molte polemiche tra i tifosi.

L’Unitas Sciacca scenderà in campo domani alle 15 allo stadio Gurrera per affrontare il Kamarat nella gara valida per la ventiduesima giornata del girone A del campionato di Eccellenza. La formazione ospite precede i neroverdi di un solo punto in classifica, rendendo il confronto un vero scontro diretto per la seconda posizione, obiettivo condiviso da cinque squadre alle spalle della capolista Licata. La squadra allenata da Brucculeri, reduce dal match di andata di Coppa Italia, ha avuto pochi giorni per preparare la partita ma arriva all’appuntamento con determinazione e spirito di gruppo. L’obiettivo è conquistare una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa alle posizioni di vertice.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il San Giorgio Piana conquista un punto importante sul campo dell’Unitas Sciacca, grazie a un gol negli ultimi minuti di partita.

Questa domenica l’Unitas Sciacca torna a giocare in casa allo stadio Gurrera dopo la vittoria di Castellammare.

DB ROSSOBLÙ-UNITAS SCIACCA!!! Alcune immagini dell'andata degli ottavi di Coppa Italia Dilettanti!!! - facebook.com facebook