La metropolitana a Monza è sempre più vicina | l' ultimo passo del Comune di Milano
Il progetto della metropolitana lilla che collegherà Monza a Milano avanza verso la sua realizzazione. Con l’obiettivo di migliorare la mobilità e facilitare gli spostamenti tra le due città, il Comune di Milano ha annunciato l’ultimo importante passo del percorso. L’iniziativa, prevista per il 2026, rappresenta un passo concreto verso una rete di trasporti più efficiente e integrata nella regione.
Il 2026 inizia con un nuovo passo in avanti per il maxi progetto della metropolitana lilla fino a Monza. “La giunta del Comune di Milano - si legge sulla pagina Facebook del capoluogo meneghino - ha approvato gli indirizzi per la sottoscrizione della nuova convenzione tra il Ministero delle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
