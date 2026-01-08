La metropolitana a Monza è sempre più vicina | l' ultimo passo del Comune di Milano

Il progetto della metropolitana lilla che collegherà Monza a Milano avanza verso la sua realizzazione. Con l’obiettivo di migliorare la mobilità e facilitare gli spostamenti tra le due città, il Comune di Milano ha annunciato l’ultimo importante passo del percorso. L’iniziativa, prevista per il 2026, rappresenta un passo concreto verso una rete di trasporti più efficiente e integrata nella regione.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.