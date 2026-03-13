Pronostico Monza-Palermo | vale la Serie A

La partita tra Monza e Palermo si gioca per la trentesima giornata del campionato di Serie B. La sfida si svolge in Italia e verrà trasmessa in streaming e in TV. Entrambe le squadre scendono in campo con l’obiettivo di ottenere punti importanti per la classifica. La partita ha valore per la promozione diretta in Serie A.

Monza-Palermo è una partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Vale la Serie A. Tant’è che arbitra Doveri, che passa dal derby di Milano a questo match che mette in palio una fetta di promozione. Monza e Palermo sanno benissimo che questo match potrebbe essere importante, forse decisivo. E solamente una vittoria dei padroni di casa potrebbe chiudere tutto, per gli ospiti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ci sono tre punti di differenza. E il Monza sarebbe in A in questo momento. Ma viene da una sconfitta pesante sul campo dello Spezia, anche se in inferiorità numerica che ha stravolto ovviamente tutto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Monza vs Palermo – 14 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Monza e Palermo si gioca il 14 Marzo 2026 alle 17:15 nello stadio Brianteo. Un appuntamento interessante per due squadre che puntano a ... news-sports.it

Monza-Palermo, un noto giornalista fa il suo pronosticoRiccardo Trevisani, giornalista, telecronista ed opinionista di Sport Mediaset, ha analizzato, nella recente puntata del format Fontane di Trevi di Cronache di Spogliatoio, tra le varie tematiche ... monza-news.it

