È Patrizia Caterisano la donna trovata morta nel torrente a Valgreghentino

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nel torrente Greghentino a Valgreghentino nella mattinata di sabato 14 marzo. La vittima risiede nella frazione di Villa San Carlo. Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La procura ha aperto un procedimento e sono stati disposti accertamenti medico-legali. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

La cinquantenne, residente a Villa San Carlo e conosciutissima in paese, è stata trovata senza vita nelle acque del Grenta nella mattinata di sabato. I carabinieri escludono cause violente: indagini in corso Ha un nome la donna trovata senza vita nelle acque del torrente Greghentino nella mattinata di sabato 14 marzo a Valgreghentino: si tratta di Patrizia Caterisano, cinquantenne residente nella frazione di Villa San Carlo. Una figura molto conosciuta in paese, anche per il suo lavoro in un supermercato della zona. La comunità locale è sotto choc, e le indagini dei carabinieri proseguono per fare luce sulle circostanze del decesso. Come... 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Donna trovata morta nel torrente a ValgreghentinoMacabro ritrovamento a Valgreghentino dove il corpo senza vita di una donna è stato scoperto nel torrente Grenta, vicino a un sentiero. Valgreghentino, donna di 50 anni trovata morta nel torrente GrentaValgreghentino (Lecco), 14 marzo 2026 – Una donna di 50 di Valgreghentino, molto conosciuta in paese perché lavorava in un supermercato, è stata... Approfondimenti e contenuti su Patrizia Caterisano Patrizia Caterisano trovata morta in un torrente a Valgreghentino: la commessa era riversa in acqua, indagini in corsoLa donna, 50 anni, lavorava in un supermercato di Olginate: è stata trovata senza vita nel torrente che scorre a poche decine di metri da casa sua. L'iopotesi dell'incidente durante una passeggiata: i ... milano.corriere.it Dramma a Valgreghentino, la donna ritrovata senza vita nel torrente è Patrizia CaterisanoLa 50enne residente a Villa San Carlo lavorava al Carrefour di Olginate. Il corpo recuperato dai Vigili del Fuoco nel torrente Grenta Stava rincasando dopo aver salutato alcuni amici con cui aveva tra ... msn.com