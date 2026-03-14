È morto Phil Campbell storico chitarrista dei Motorhead | aveva 64 anni

È scomparso Phil Campbell, noto come chitarrista dei Motorhead, all'età di 64 anni. Il musicista era stato ricoverato in terapia intensiva a causa di complicazioni dopo un intervento chirurgico. La sua morte è stata confermata dai suoi rappresentanti. La notizia ha suscitato cordoglio tra i fan e nel mondo della musica.

Addio a Phil Campbell, lo storico chitarrista dei Motorhead. Il musicista era ricoverato in terapia intensiva per delle complicazioni seguite a un intervento chirurgico. È stato il braccio destro di Lemmy Kilmister per 31 anni, lascia la moglie Julie e i tre figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati E’ morto Phil Campbell, il chitarrista dei Motorhead aveva 64 anni(Adnkronos) – È morto all’età di 64 anni il chitarrista britannico Phil Campbell, storico membro della band heavy metal Motörhead. È morto Perry “Teddy” Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei The Cure: aveva 65 anniIl mondo della musica saluta Perry Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei The Cure, scomparso all’età di 65 anni. Approfondimenti e contenuti su Phil Campbell Temi più discussi: E’ morto Phil Campbell, il chitarrista dei Motorhead aveva 64 anni; Videointervista – The Sophs (Ethan; Sam); DEF LEPPARD: Phil Collen rivela come l’India ha plasmato il suono di Turn To Dust; Giorgio Poi – Tour 2026 – Photogallery. E' morto Phil Campbell, il chitarrista dei Motorhead aveva 64 anniEntrò nella band heavy metal nel 1984, scelto dal frontman Ian 'Lemmy' Kilmister dopo una serie di audizioni, insieme al chitarrista Michael 'Würzel' Burston ... adnkronos.com È morto Phil Campbell, chitarrista dei MotörheadSi è spento all’età di 64 anni Phil Campbell, noto soprattutto per essere stato il chitarrista dei Motörhead. Nato in Galles il 7 maggio ... spettakolo.it È morto Phil Campbell. Il chitarrista dei Motörhead aveva 64 anni. La famiglia ha comunicato che è mancato dopo alcuni giorni in terapia intensiva a seguito di un'operazione complessa Phil entrò nella band nel 1984 e vi rimase fino allo scioglimento nel 2015 - facebook.com facebook E’ morto Phil Campbell, il chitarrista dei Motorhead aveva 64 anni x.com