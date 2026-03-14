E’ morto Phil Campbell il chitarrista dei Motorhead aveva 64 anni

Il chitarrista britannico Phil Campbell, noto per essere stato uno dei membri storici dei Motorhead, è deceduto all’età di 64 anni. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze della morte. Campbell aveva contribuito alla band heavy metal fin dagli esordi e la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo della musica.

(Adnkronos) – È morto all’età di 64 anni il chitarrista britannico Phil Campbell, storico membro della band heavy metal Motörhead. Il musicista si è spento a Pontypridd, in Galles, sua città natale, venerdì sera “pacificamente”, dopo “una lunga e coraggiosa battaglia in terapia intensiva a seguito di una complessa operazione”, secondo quanto riferito dalla famiglia e dal suo gruppo sui social network. Campbell, nato il 7 maggio 1961, è stato uno dei chitarristi più rappresentativi della scena heavy metal internazionale. Entrò nei Motörhead nel 1984, scelto dal frontman Ian 'Lemmy' Kilmister dopo una serie di audizioni, insieme al chitarrista Michael 'Würzel' Burston. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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