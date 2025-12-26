È morto Perry Teddy Bamonte storico chitarrista e tastierista dei The Cure | aveva 65 anni
Il mondo della musica saluta Perry Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei The Cure, scomparso all’età di 65 anni. Figura amata da fan e addetti ai lavori, Bamonte è stato per anni una presenza fondamentale nell’universo della band guidata da Robert Smith, contribuendo a dare forma – soprattutto dal vivo – a uno dei suoni più riconoscibili e influenti del rock alternativo. Un musicista “di atmosfera”, essenziale per il suono dei Cure. Bamonte è stato spesso descritto come un musicista capace di lavorare sui dettagli: strati di chitarre, trame di tastiere, sfumature che nei Cure non sono mai semplice contorno, ma parte integrante dell’emozione. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
