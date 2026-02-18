Morto Vincenzo D’Agostino il Mogol dei neomelodici Aveva 64 anni

La musica italiana saluta uno dei suoi autori più prolifici e rappresentativi. Vincenzo D’Agostino si è spento a Napoli, all’Ospedale del Mare, in seguito a una crisi respiratoria degenerata in arresto cardiaco, mentre lottava contro un tumore ai polmoni. Aveva 64 anni e avrebbe compiuto 65 anni il prossimo 15 settembre. Con lui se ne va una firma capace di trasformare il dialetto napoletano in linguaggio universale, dando voce ai sentimenti più autentici di un popolo. Quarant’anni di musica tra tradizione e modernità. La sua carriera, iniziata negli anni Ottanta, si è sviluppata lungo quattro decenni segnati da numeri impressionanti, oltre 3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

È morto Vincenzo D’Agostino, il paroliere di Gigi d’Alessio aveva 65 anniVincenzo D’Agostino, noto paroliere italiano, è morto all’età di 65 anni, dopo una lunga malattia che aveva compromesso la sua salute negli ultimi mesi.

