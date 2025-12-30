È morto Enrique Collar era malato da tempo di Alzheimer | el niño dell'Atletico Madrid aveva 91 anni

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Enrique Collar, "El Niño" che a cavallo tra gli anni 50 e 60 scrisse la storia dell'Atletico Madrid, di cui fu capitano per 10 stagioni e massimo goleador di sempre. Con Joaquin Peirò costituì "l'ala infernal", un tandem sulla fascia sinistra che divenne ben presto incubo di ogni difesa avversaria. Anche dopo il ritiro non si allontanò mai dal calcio e dal mondo Colchoneros. Da diversi anni soffriva di una forma acuta di Alzheimer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Giovanni Cucchi, morto il papà di Stefano e Ilaria: «Hai dato voce a tuo figlio». Era malato da tempo, aveva 77 anni

Leggi anche: Morto Loriano Bagnoli, il patron di Sammontana aveva 86 anni: “Un pezzo dell’Italia industriosa del dopoguerra”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La #Iglesia avrà 12 nuovi beati, tra cui 11 martiri spagnoli #guerracivil : Ignacio Aláex e altri 9 seminaristi, un sacerdote e un laico, assassinati nel #Madrid , e un padre di famiglia, Enrique Ernesto Shaw, imprenditore di #Argentina morto nel 1962. #DecretoSa - facebook.com facebook