È morto Enrique Collar era malato da tempo di Alzheimer | el niño dell'Atletico Madrid aveva 91 anni

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Enrique Collar, "El Niño" che a cavallo tra gli anni 50 e 60 scrisse la storia dell'Atletico Madrid, di cui fu capitano per 10 stagioni e massimo goleador di sempre. Con Joaquin Peirò costituì "l'ala infernal", un tandem sulla fascia sinistra che divenne ben presto incubo di ogni difesa avversaria. Anche dopo il ritiro non si allontanò mai dal calcio e dal mondo Colchoneros. Da diversi anni soffriva di una forma acuta di Alzheimer. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Giovanni Cucchi, morto il papà di Stefano e Ilaria: «Hai dato voce a tuo figlio». Era malato da tempo, aveva 77 anni

Leggi anche: Morto Loriano Bagnoli, il patron di Sammontana aveva 86 anni: “Un pezzo dell’Italia industriosa del dopoguerra”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.