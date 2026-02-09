Morto Antonino Zichichi il fisico aveva 96 anni

È morto Antonino Zichichi, il fisico e divulgatore scientifico italiano. Aveva 96 anni. La notizia è stata confermata questa mattina, lasciando un vuoto nel mondo della scienza e della cultura. Zichichi aveva dedicato la vita allo studio delle particelle elementari e aveva divulgato la scienza a livello internazionale. La sua scomparsa è un grande addio per chi lo ha seguito e stimato.

È morto all'età di 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico, specializzato nel campo delle particelle elementari. Lo apprende LaPresse. È stato professore emerito del dipartimento di fisica dell'Università di Bologna dal 2006 ed è noto al grande pubblico soprattutto per la sua attività di divulgatore, essendo un prolifico autore di libri e saggi, e per le sue apparizioni televisive. "Ci lascia Antonino Zichichi, figura iconica e grande uomo di scienza. Ha contribuito in maniera sostanziale alla crescita di tutta la comunità scientifica mondiale", ha scritto sui social il vicepremier Antonio Tajani.

