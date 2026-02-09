È morto questa mattina Antonino Zichichi, il fisico italiano che aveva 96 anni. Conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro sulla fisica delle particelle, aveva dedicato gran parte della vita a combattere l’astrologia e le superstizioni. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della scienza e tra chi apprezzava il suo impegno per diffondere la cultura scientifica.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi. Zichichi era noto soprattutto per la sua battaglia, iniziata molti anni fa, contro l'astrologia e, più in generale, le superstizioni, definite dallo scienziato una "Hiroshima culturale". Lo si apprende da fonti della comunità scientifica., Zichichi è stata una figura divisiva all'interno della comunità scientifica, per il suo credo cattolico, per la sua aspra critica alla teoria darwiniana dell'evoluzionismo, che ha sempre considerato priva di sufficienti prove scientifiche e di una solida base matematica, e per una posizione negazionista nei confronti della relazione tra attività umane e cambiamento climatico, sostenendo l'inaffidabilità dei modelli matematici utilizzati negli studi sul tema. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - È morto il fisico Antonino Zichichi: aveva 96 anni

Approfondimenti su Antonino Zichichi

È scomparso a 96 anni Antonino Zichichi, il noto fisico e divulgatore scientifico.

È scomparso ieri il fisico Antonino Zichichi, aveva 96 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi

Ultime notizie su Antonino Zichichi

Argomenti discussi: È morto Francesco Calogero, fisico Nobel per la Pace con Pugwash nel 1995; È morto Francesco Calogero, fisico e instancabile difensore del disarmo e della pace; È morto Francesco Calogero, fisico e attivista per il disarmo; L’AQUILA: E’ MORTO CORRADO SALVO, FISICO DEI LABORATORI DEL GRAN SASSO.

Zichichi è morto, il fisico e divulgatore scientifico aveva 96 anni: sue le battaglie contro astrologia e superstizioni»È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la ... ilmattino.it

È morto a 96 anni il fisico Antonino ZichichiÈ morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi. Era noto anche per la sua battaglia ... tg24.sky.it