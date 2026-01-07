Lutto per la chiesa perugina | morto don Pasquale Tei parroco emerito di San Savino del Lago
La diocesi di Perugia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di don Pasquale Tei, parroco emerito di San Savino del Lago, avvenuta mercoledì 7 gennaio. Dopo un periodo di prova nella malattia, il sacerdote lascia un ricordo di dedizione e fede. La comunità si unisce nel dolore e nella preghiera per il suo riposo eterno.
"Il Signore ha chiamato a sé don Pasquale Tei, mercoledì 7 gennaio, dopo un periodo di prova nella malattia. Uniti nella preghiera lo raccomandiamo alla misericordia del Padre". A darne notizia al clero diocesano di Perugia-Città della Pieve è il vicario generale monsignor Simone Sorbaioli.Le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
