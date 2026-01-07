La diocesi di Perugia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di don Pasquale Tei, parroco emerito di San Savino del Lago, avvenuta mercoledì 7 gennaio. Dopo un periodo di prova nella malattia, il sacerdote lascia un ricordo di dedizione e fede. La comunità si unisce nel dolore e nella preghiera per il suo riposo eterno.

"Il Signore ha chiamato a sé don Pasquale Tei, mercoledì 7 gennaio, dopo un periodo di prova nella malattia. Uniti nella preghiera lo raccomandiamo alla misericordia del Padre". A darne notizia al clero diocesano di Perugia-Città della Pieve è il vicario generale monsignor Simone Sorbaioli.Le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Lutto per la chiesa perugina: morto don Pasquale Tei, parroco emerito di San Savino del Lago

