Ritrovamento shock | un cane gettato nel fiume con una pietra legata al collo

A Brescia un cane è stato trovato nel fiume con una pietra legata al collo, dopo essere stato gettato in acqua. L'episodio arriva a poche ore dalla notizia del rapimento e della morte del barboncino, che era stato rapito da una banda di ladri e poi abbandonato da un’auto in corsa. La scoperta ha suscitato shock tra la popolazione.

A Brescia un altro episodio di crudeltà verso gli animali a poche ore dalla notizia della triste fine del piccolo Aaron, il barboncino rapito da una banda di ladri e poi gettato da un'auto in corsa. Stavolta è successo a San Bartolomeo, come ampiamente segnalato sui social: "In Via Ferrini. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Cadavere nel fiume: ritrovamento shock di fronte al parco Cadavere nel fiume Misa: il ritrovamento in centro storico a SenigalliaSenigallia (Ancona), 6 marzo 2026 – Mattinata angosciante in centro storico a Senigallia oggi: il corpo senza vita di un uomo è stato trovato... Una raccolta di contenuti su Ritrovamento shock Temi più discussi: Ritrovamento shock: un cane gettato nel fiume con una pietra legata al collo; Orrore a Verona: uccisa a botte in testa cagnetta malata di tumore; Elena scomparsa da giorni, la notizia shock è appena arrivata; Cane del Comune ucciso | brutalità nell’agro sannicolano. Ritrovamento shock: un cane gettato nel fiume con una pietra legata al colloA Brescia un altro episodio di crudeltà verso gli animali a poche ore dalla notizia della triste fine del piccolo Aaron, il barboncino rapito da una banda di ladri e poi gettato da un'auto in corsa. S ... bresciatoday.it Brescia, cane morto in un torrente a San Bartolomeo: si sospetta sia stato uccisoDopo il caso di Aaron, il barboncino lanciato da un'auto in corsa, un nuovo episodio scuote Brescia. Il corpo dell’animale scoperto da un passante nel quartiere San Bartolomeo e ripreso in un video di ... quibrescia.it Femminicidio Zinnanti, la sua morte potrebbe risalire al giorno prima del ritrovamento. L'ex compagno: "Lite durante un chiarimento". Sotto shock la figlia (in stato di gravidanza) della vittima che ha scoperto il corpo martoriato. E' ricoverata in ospedale https:// - facebook.com facebook