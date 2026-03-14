E’ la settimana del cervello Alla scoperta delle neuroscienze

Quest’anno si tiene la settimana del cervello, un evento che da vent’anni si svolge in tutto il mondo coinvolgendo circa settemila enti e 117 Paesi. L’obiettivo è promuovere la conoscenza delle neuroscienze e sensibilizzare il pubblico sull’importanza di comprendere meglio il funzionamento del cervello. Durante questa settimana vengono organizzate numerose iniziative aperte al pubblico e agli esperti del settore.

Al via la “ Settimana del cervello ”, manifestazione che ormai da venti anni si svolge in tutto il mondo e che ha coinvolto settemila enti e 117 Paesi. A Lucca l’importante appuntamento scientifico è promosso da undici anni grazie alla Scuola Alti studi Imt che rende l’evento di particolare rilievo. Promosso dalla Dana Fundation, vede nella divulgazione e nell’approfondimento scientifico il filo conduttore che, a Lucca, bene interpreta la Scuola di dottorato. Si parte lunedì alle 17 nella Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco con la conferenza “ Salute mentale della donna in età fertile e in gravidanza”; ad aprire la manifestazione saranno Lorenzo Casini, rettore Imt e Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti Omri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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