Neuroscienze e matematica applicata | quando l’AI copia il cervello
Un nuovo studio dimostra che i computer neuromorfi, ispirati al cervello umano, riescono a risolvere equazioni complicate di fisica. Questa scoperta deriva dai progressi nella progettazione di sistemi artificiali che imitano le reti neuronali del nostro cervello. Recentemente, i ricercatori hanno osservato che queste macchine riescono a simulare con precisione fenomeni naturali, come il comportamento dei fluidi.
I computer neuromorfi, progettati per imitare la struttura del cervello umano, stanno facendo un passo avanti straordinario: ora riescono a risolvere equazioni complesse alla base di simulazioni fisiche, un compito che fino a poco tempo fa era riservato a supercomputer energivori. Questa innovazione apre la strada a calcoli altamente efficienti dal punto di vista energetico e a nuove intuizioni su come il cervello elabora le informazioni. Questi sistemi, che fino a oggi erano utilizzati principalmente per riconoscere modelli o accelerare reti neurali artificiali, hanno dimostrato di poter gestire equazioni differenziali parziali (PDE), fondamentali per simulare fenomeni come fluidodinamica, campi elettromagnetici e meccanica strutturale. 🔗 Leggi su Billipop.com
