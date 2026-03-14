Dwarf il Nano | il nuovo libro di Clotilde Punzo tra circo vita e riflessioni sull’esistenza

È uscito nelle librerie “Dwarf, il Nano”, il nuovo libro scritto da Clotilde Punzo e pubblicato nella Collana Scenari della casa editrice La Valle del Tempo di Napoli. Il testo affronta temi legati al circo, alla vita e alle riflessioni sull’esistenza, offrendo un’analisi diretta e senza fronzoli di questi argomenti. La pubblicazione è stata curata sotto la direzione di Pasquale Giustiniani.

Arriva nelle librerie “Dwarf, il Nano”, la nuova opera di Clotilde Punzo, pubblicata nella Collana Scenari, diretta da Pasquale Giustiniani presso le edizioni la Valle del Tempo di Napoli. La copertina, un confetto rosa dai toni accattivanti realizzata da Irma Ruggiero, anticipa il carattere originale di un libro che si legge con piacere e agilità. Il volumetto introduce il lettore al mondo di Dwarf, un uomo di un metro e sessanta, chiamato così dal padre-padrone fin dall’infanzia. Nonostante il soprannome possa evocare antichi luoghi comuni, il personaggio di Punzo è profondamente umano e complesso, immerso in un microcosmo di vita quotidiana e circense. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Dwarf, il Nano”: il nuovo libro di Clotilde Punzo tra circo, vita e riflessioni sull’esistenza Articoli correlati Ad Arezzo «Il circo sull’acqua», con uno spettacolo tutto nuovo e sempre più magicoArezzo, 4 marzo 2026 – E’ arrivato ad Arezzo «Il circo sull’acqua», con uno spettacolo tutto nuovo e sempre più magico. “Bella, forte e imperfetta”: il nuovo libro di Terry Schiavo sull’autostima femminileEsce il 29 gennaio 2026 Bella, forte e imperfetta, il nuovo libro motivazionale di Terry Schiavo dedicato all’autostima delle donne di ogni età...